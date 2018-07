Strutture sociosanitarie, inizia l´era della videosorveglianza

Viale: «Innovazione tecnologica indispensabile»

Liguria - A partire da gennaio 2019, tutte le strutture sociosanitarie dovranno installare un sistema di videosorveglianza. Secondo le disposizioni regionali, questo sarebbe un requisito indispensabile per ottenere e mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulla base delle innovazioni tecnologiche previste dalla terza parte della riforma del sistema sociosanitario, approvata a maggio dello scorso anno.



Le disposizioni regionali -«Siamo convinti che si tratti di un passo avanti importantissimo, nell'interesse non solo degli ospiti anziani, disabili e psichiatrici delle nostre strutture, ma anche degli operatori afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, commentando la proroga di 6 mesi per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza - inizialmente prevista a giugno di quest'anno.

«Con questa proroga – conclude l'assessore - consentiamo agli enti gestori di provvedere a soddisfare il requisito richiesto dalla normativa, anche nei casi in cui potrebbero insorgere problematiche legate all’installazione, come nel caso di edifici soggetti a vincoli».