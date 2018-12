Succursale del Liceo Linguistico a Chiavari, tra le opzioni gli spazi dell´Istituto Caboto

Cella: «Un grande arricchimento per l'offerta formativa»

Liguria - Dopo la decisione di istituire una succursale del Liceo Linguistico Da Vigo-Nicoloso da Recco nella città di Chiavari, si stanno cercando strutture in grado di ospitare le cinque aule e il laboratorio necessario. Roberto Cella, consigliere delegato, ha dichiarato: «La Città Metropolitana di Genova ha individuato come sede per la nuova succursale gli spazi condotti all'Istituto Caboto situati in Corso Millo. L'arrivo del Liceo Linguistico a Chiavari rappresenta un grande arricchimento dell'offerta formativa perchè il triennio sarà diversificato rispetto alle altre due sedi».



E aggiunge: «Per quanto riguarda l'Istituto Caboto sono allo studio diverse soluzioni possibili, sperando possano essere logisticamente più comode per l'Istituto»