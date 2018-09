Tasse di soggiorno in Riviera, Santa Margherita guarda tutti dall´alto

Santa Margherita stima entrate intorno ai 700 mila euro per il comune

Liguria - Finita la stagione "calda" per il turismo in Riviera ed è tempo di bilanci. Santa Margherita gongola, grazie alle laute entrate della tassa di soggiorno. 700 mila euro - riporta il Secolo XIX - cifra record se rapportata agli altri comuni. Camogli stima entrate intorno ai 220 mila euro, Sestri Levante 200 mila. Lavagna è intorno ai 96 mila euro.



La tassa di soggiorno varia di comune in comune e si applica in base alle "potenzialità turistiche" del comune in questione. Varia da 1 a 5 € a persona al giorno (indipendentemente dalla durata del viaggio) ed è prelevata dall'albergatore.