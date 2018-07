Temporali in Liguria, prolungata l´allerta meteo

Il provvedimento durerà fino alle 18

Liguria - Prolungata fino alle 18 l’allerta meteo gialla per temporali: il provvedimento, diffuso dalla Protezione Civile Regionale ed emanato da Arpal, riguarda gran parte della Liguria tranne i bacini liguri marittimi di Ponente



Situazione - La struttura temporalesca che ha interessato il Centro-Ponente della nostra regione all'alba di questa mattina con precipitazioni d'intensità localmente molto forte e dalle cumulate localmente elevate, ha portato a modesti innalzamenti di livello idrometrico di alcuni bacini dell'interno e in particolare dei torrenti Orba e Stura (zona D) con i valori massimi osservati ampiamente al di sotto dei limiti di guardia. Nelle ultime ore, un'altra struttura temporalesca piuttosto organizzata ha interessato il Levante ligure con precipitazioni d'intensità localmente molto forte sulle brevissime e brevi durate. Dapprima ha sostato sul mare di fronte al monte di Portofino, quindi si è spostata lentamente verso Sud-Est lambendo la fascia costiera compresa tra Sestri Levante e Monterosso per poi entrare nell'interno all'altezza di Levanto, dove ha fatto registrare gli episodi più intensi.



Precipitazioni - Sull'ora le cumulate massime sono state quelle di Urbe Vara Superiore (Savona) con 67 millimetri, Prai (Genova) con 65.8, Levanto San Gottardo (La Spezia) con 64.8. Si sono avute intensità molto forti anche sui brevi periodi: a Urbe Vara Superiore 54.8 millimetri in mezz'ora, 34.8 in 30 minuti, 12 in 5 mentre a Levanto San Gottardo sono caduti 48.6 millimetri in mezz'ora, 29.4 in 15 minuti e 13.6 in 5. Da segnalare anche i 28.2 millimetri in 15 minuti di Fiorino(Genova) e i 13 in 5 minuti al Passo del Turchino(Genova). Infine le cumulate totali, elevate: 93.2 a Urbe Vara Superiore, 92.8 a Fiorino, 88.8 a Prai. Nelle prossime ore si manterranno condizioni di marcata instabilità con la possibilità di schiarite ma anche di addensamenti consistenti con la formazione di celle temporalesche che, localmente, potranno essere tra il moderato e il forte.