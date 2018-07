Temporali, sul levante ligure prolungata l´allerta

Liguria - In base agli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali e al monitoraggio dei fenomeni in corso è stata prolungata per la sola zona del levante ligure, l'allerta meteo gialla per temporali. Il provvedimento, diffuso dalla Protezione civile regionale ed emanato da Arpal prevede ora questa scansione oraria:



ZONE A, B, D, E (BACINI PICCOLI E MEDI): conclusione allerta alle ore 23.59 di oggi, lunedì 16 luglio



ZONA C (BACINI PICCOLI E MEDI), cioè lo Spezzino: conclusione allerta alle 02.00 di domani, martedì 17 luglio.



Dalla mattinata di oggi sono in atto precipitazioni temporalesche che hanno, finora, coinvolto soprattutto il savonese e il genovese. I fenomeni sono stati accompagnati anche, da locali grandinate. Si attende che le precipitazioni proseguano nelle prossime ore, cominciando una lenta attenuazione durante la serata. Residui fenomeni temporaleschi saranno possibili nelle prime ore della notte, con ancora alta probabilità di fenomeni forti su C.