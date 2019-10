Tenta furto in una casa a Quarto, ma la padrona lo scopre: 17enne arrestato dopo mesi

Liguria - Dopo diversi mesi di indagini, i Carabinieri sono infine riusciti a risalire all’identità di un giovanissimo ladro che diverso tempo fa ha provato a forzare la porta di un appartamento in via Dello Zucco, a Quarto.



La denuncia - Stando a quanto emerso dalle indagini e dai controlli incrociati delle videocamere di sorveglianza della zona, il ladro sarebbe uno studente genovese di 17 anni attualmente incensurato, il cui colpo alla fine non era andato a buon fine a causa della presenza in casa della proprietaria.

Una volta riconosciuto, il ragazzo è stato dunque identificato e denunciato a piede libero per tentato furto in abitazione.



Un altro studente incensurato, questa volta un pavese di 22 anni, è stato denunciato sempre dai carabinieri ma a Sestri Levante. I militari liguri hanno indagato con i colleghi di Pavia dopo la denuncia di un pensionato abitante nella cittadina rivierasca. Il ragazzo aveva tentato di rubare il motorino dell’anziano.