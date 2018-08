Tigullio, ieri doppio intervento della Guardia Costiera

Liguria - Giornata impegnativa ieri per la Guardia Costiera, intervenuta in soccorso di due imbarcazioni in difficoltà al largo del Tigullio.



Le operazioni di salvaggio - La prima - una barca a vela in difficoltà nel tratto di mare antistante la foce dell'Entella, a Lavagna - imbarcava acqua dalla sala macchine, ma grazie al tempestivo intervento dei militari gli occupanti sono stati prontamente salvati.

Nel secondo caso, invece, una piccola nave da diporto con a bordo una coppia di sessantenni e il loro cane - bloccata di fronte a Cala degli Inglesi, a Portofino - è stata tratta in salvo senza particolari complicazioni.