Toninelli a Rapallo: «In Liguria per portare a Roma le necessità dei territori»

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti è in visita nei luoghi colpiti dal maltempo

Liguria - «Utilizziamo il modello Genova anche sulle altre emergenze, che sono tante perché i danni sono molti ed ingenti» così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, dopo il sopralluogo a Rapallo dove ha fatto il punto insieme alle istituzioni locali e regionali dello stato di emergenza sul Levante ligure. Il ministro ha precisato: «La mia presenza in Liguria ha il significato di portare a Roma le necessità dei territori e dichiarare lo stato di emergenza, nominando poi per ogni singola regione un commissario».



Sulla possibilità di istituire una sorta di "sistema assicurativo" da cui i territori possano trarre celermente fondi per finanziarsi nelle emergenze: «Il passaggio da sistema dell'emergenza a sistema della prevenzione è fondamentale, anche per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Oggi mi preme però conteggiare i danni, valutare la possibilità d attivare il fondo di solidarietà dell'Ue».



Ha concluso ribadendo: «Il governo è vicino alle autorità locali e alla cittadinanza, quanto mi stanno dichiarando i sindaci è la necessità di sentire la vicinanza da parte delle istituzioni. Lo stato darà un aiuto per semplificare le procedure».