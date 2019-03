Torrente Recco, 700 mila Euro per la messa in sicurezza della passerella pedonale

Liguria - Regione Liguria stanzierà quasi 70mila per un intervento di la messa in sicurezza della passerella pedonale sul torrente Recco, tra via Pisa e via Roma. L’annuncio da parte dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone durante un sopralluogo alla passerella assieme al sindaco di Recco Dario Capurro, al vicesindaco Gian Luca Buccilli, all’assessore all'urbanistica e attività produttive Carlo Gandolfo, ai consiglieri regionali Lilli Lauro e Franco Senarega.



«Si tratta di un intervento atteso e di grande rilevanza – commenta Giampedrone-, che completa un tratto del lungomare della città del Golfo Paradiso e consente la riqualificazione della zona, anche in chiave turistica».