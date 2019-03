Torrente Rupinaro, stato dei lavori e interventi 2019

Liguria - Prosegue l’iter la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Rupinaro, nonostante la battuta d’arresto provocata dalla direttiva ministeriale che stabilisce la necessità di contemplare un franco idraulico di un metro e mezzo di altezza per tutti i progetti relativi ai nuovi ponti sul torrente (Corso Italia e Viale Tappani).



«Il 21 Marzo 2019 è stata convocata una Conferenza dei Servizi referente durante la quale verrà presentata, a tutti gli enti coinvolti, la prima convenzione pilota per la suddivisione delle spese relative alla ricostruzione degli argini di Corso Genova 11 e il relativo progetto definitivo dell’arginatura. Regione Liguria ha fornito un atto d’indirizzo, grazie al quale è stato sviluppato un accordo pilota in cui si stabilisce che il privato dovrà contribuire per il 20% alla realizzazione dell’argine, mentre il Comune si farà carico del restante 80%. Seguirà, poi, un’ulteriore delibera di Giunta, in cui verrà approvata una convenzione tipo per tutte le arginature del torrente Rupinaro».



«Convocata per il 28 Marzo 2019 una seconda Conferenza dei Servizi referente per la presentazione del progetto definitivo relativo alla messa in sicurezza del rio della Bona.

L’amministrazione Di Capua ha ritenuto fondamentale la pianificazione e l’inserimento di specifici interventi di messa in sicurezza degli affluenti del Rupinaro, non previsti nella progettazione preliminare, come il rio della Moranda e il rio Bacezza. Nel caso del rio della Bona, il Comune è già in possesso del progetto definitivo di mitigazione del rischio, firmato dall’ Ing. Mauro Scaglione: verrà deviato dal suo letto originario, creando un nuovo rio a cielo aperto con brevi tratti tombinati, per poi giungere ed immettersi nel Rupinaro, all’altezza del ponte di accesso alla fabbrica Hi Lex in via S. Rufino, scongiurando così il pericolo di allagamenti localizzati. Inoltre, verranno rifatte tutte le canalizzazioni delle acque bianche a monte del rivo e sistemato tutto il fondo stradale. Il progetto definitivo di messa in sicurezza del rio della Bona, affluente in sponda sinistra del torrente Rupinaro, potrà realisticamente partire a fine 2019».



«Il Rup incaricato dal Comune di Chiavari, Geom. Agostino Olivieri, ha previsto un collaudo di tutti i ponti sul Rupinaro, fissato per il 15/16 Aprile, anche di quelli non interessati direttamente dal progetto di mitigazione del rischio (i ponti di Corso Genova, Corso Italia, Via Descalzi, Via Santa Chiara, la passerella pedonale che collega Via Santa Chiara a Via Colonello E. Franceschi; il ponte di Via Dei Lertora a Sampierdicane. Corso Valparaiso e Viale Tappani già collaudati nel 2018): obiettivo redigere un report del patrimonio totale del Comune di Chiavari, e, quindi, realizzare un’analisi dettagliata dello stato dell’arte di tutte le infrastrutture, permettendo agli uffici preposti la programmazione di specifici interventi. Collaudo che verrà eseguito dall’Ing. R. Patscheider».