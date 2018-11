Toti sullo stato di emergenza: «Censimento dei danni e sostegno alle nostre imprese»

Il governatore è a Rapallo insieme al ministro Toninelli e alle istituzioni locali

Liguria - «Normalmente è la Regione a farsi carico del commissariamento o nella persona del Presidente o di altre figure. Immagino si seguirà la stessa pratica di sempre» così il governatore Toti, a Rapallo insieme alle istituzioni locali e al ministro delle Infrastrutture Toninelli, per discutere delle misure da attuare per le zone che sono sotto stato di emergenza.



Su quale sia l'emergenza principale nel Levante: «Per prima cosa bisogna ripulire le coste, mettere in ordine il lungomare, aiutare i porti a ristabilire le proprie protezioni che proteggono anche i lungomari, riattivare le strade (Sp 227), ristabilire le utenze. Dopo faremo il censimento dei danni, che è già in corso, e sostenere le nostre imprese per permettere loro di arrivare ristabilite alla stagione turistica».



Sulla proposta del sindaco di Rapallo di trattenere il gettito Imu per finanziare gli interventi nella fase di emergenza: «L'importante è che arrivino le risorse necessarie per i lavori che dobbiamo fare e per aiutare le imprese del territorio. Se lo faremo attraverso l'Imu ben venga, se arriva sotto altra forma di risorse va bene ugualmente».