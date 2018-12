Traffico di cocaina, sgominata associazione transnazionale

Quarantotto arresti e cento perquisizioni

Liguria - Sgominata un’associazione transnazionale per il traffico di cocaina dal Sudamerica verso l’Europa e quarantotto persone sono finite in manette: l’operazione è stata conclusa da una Squadra Investigativa Comune, composta da finanzieri del Comando Provinciale di Genova e dalla Policia Nacional spagnola che ha eseguito provvedimenti restrittivi nei confronti di soggetti peruviani, colombiani, argentini, spagnoli, argentini e italiani.



Denunce - In Liguria e in Lombardia sono state eseguite cinque perquisizioni domiciliari anche mediante l’ausilio delle unita` cinofile, nei confronti di altrettanti indagati, di nazionalita` italiana, alcuni dei quali già noti alle forze di polizia per precedenti per traffico di stupefacenti: tre soggetti sono stati trovati in possesso di droga e denunciati all’Autorita` Giudiziaria.



Spostamenti - Tra i vertici dell’organizzazione criminale smantellata vi e` un italiano, originario di Varese, classe 1970, residente da anni in Catalogna, a Barcellona: secondo la ricostruzione effettuata dalle Fiamme Gialle negli anni ha accumulato un ingente patrimonio, stimato in oltre un milione di euro, che e` stato sottoposto a sequestro; ad aspettarlo fuori dalla sua lussuosa villa con piscina vi erano pattuglie della Policia Nacional e della Guardia di Finanza di Genova, che lo aveva pedinato nei suoi spostamenti sul territorio nazionale. E` stato arrestato anche un secondo italiano, classe 1961, di origini sudamericane e domiciliato a Genova fino a qualche anno fa.