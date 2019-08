Liguria - Due arresti e una denuncia per spaccio: è il bilancio dell’operazione svolta ai carabinieri contro il traffico di droga.



Manette - Il primo arrestato è un uomo di 28 anni scoperto a cedere circa due grammi di hashish e trovato con la stessa sostanza suddivisa per dosi. Il secondo è un ragazzo di 21 anni di Lavagna beccato con trentuno grammi di marijuana e un bilancino di precisione.



Denuncia - I carabinieri di Arenzano hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio un operaio 24enne trovato con grammi di quindici grammi marijuana, pronta in dosi.