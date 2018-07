Tragedia a Carasco, bimbo di un mese trovato morto in culla

Il padre si è accorto che il piccolo non respirava.

Liguria - Un bimbo di un mese è stato trovato morto in culla dal suo papà: la tragedia si è consumata in un appartamento di Carasco intorno alle 5.30.



Decesso - L’uomo si era svegliato per andare al lavoro quando ha notato il figlio che non respirava. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il padre e la madre del bimbo hanno dato il consenso ai medici dell'ospedale Gaslini di effettuare l'autopsia. Toccherà ai carabinieri di Chiavari fare luce sull’accaduto, mentre pubblico ministero nei prossimi giorni valuterà o meno se aprire un fascicolo per fare luce sulla vicenda.