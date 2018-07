Tragedia alla stazione di Carrara: uomo investito dal treno

Sul posto l’Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito.

Liguria - Un'altra persona investita da un treno all'altezza della stazione di Carrara Avenza. Dalle 20.20 la circolazione ferroviaria fra Sarzana e Massa Centro (linea Pisa – La Spezia) è sospesa per l’investimento di una persona a Carrara-Avenza.



Ferrovie dello Stato ha spiegato in una nota che verrà riprogrammato il servizio ferroviario. Sul posto è presente l’Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito.



La persona investita dal treno è un uomo di circa 50 anni e sarebbe di nazionalità rumena. Secondo le primissime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente e non di un gesto estremo. Il cadavere dell'uomo, diviso in quattro pezzi, è stato recuperato a circa un centinaio di metri dall'entrata della stazione di Avenza. Sul posto la polizia e un'ambulanza medicalizzata del 118. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo informazioni dai testimoni. Al momento è esclusa l'ipotesi di suicidio. L'uomo avrebbe attraversato i binari per recarsi al binario 2 anziché utilizzare il sottopassaggio.