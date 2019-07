Traversa Via San Rufino: un nuovo dog park a disposizione dei cittadini

Liguria - Chiavari ha una nuova area di sgambatura per i cani in Traversa di Via San Rufino, nel quartiere di Sampierdicanne.



E’ stato realizzato il secondo dog park cittadino, uno spazio di 230 mq, fortemente richiesto dagli abitanti della zona per avere a disposizione un’area dove poter far giocare i propri cani. La riqualificazione del sito, che ha tenuto conto delle scelte progettuali riguardanti il Rio Bona, ha previsto la formazione di un parapetto lungo l’argine destro del rivo con l’installazione di recinzioni in legno, la sistemazione del verde e l’asportazione di sassi e terriccio, il livellamento del terreno e la creazione di un tappeto erboso all’interno della recinzione per la sgambatura, di circa 2 metri di altezza.



Si può accedere al parco grazie a due ingressi, uno sul lato sud e l’altro sul lato nord dell’area; è stata realizzata una zona d’ombra tramite la messa a dimora di piante ad alto fusto, installato un abbeveratoio automatico in acciaio inox, oltre a panchine, cestini e distributore di sacchetti per le deiezioni. L’area è provvista di un sistema di irrigazione, di un impianto di illuminazione pubblica ed è videosorvegliata. L’importo totale del progetto è pari a 38 mila euro, iva inclusa, e l’impresa che ha seguito i lavori è stata La Vite Michelangelo.



Dichiara il consigliere Alberto Corticelli, capogruppo di Avanti Chiavari – Marco Di Capua Sindaco «Stiamo realizzando, come promesso, una seconda area cani in città, un importante servizio per i cittadini proprietari di cani dopo i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del dog park di Via G.B. Ghio. Anche il quartiere di Ri Basso sarà dotato di un’area di sgambatura: all’interno del progetto di restyling di Piazza Del Buono abbiamo inserito uno spazio a loro dedicato. Inoltre, durante questo semestre sarà approntata un’altra area di sgambatura in Piazza Torriglia, come promesso in campagna elettorale. L’assessore Massimiliano Bisso sta predisponendo le pratiche necessarie».