Liguria - Una persona è morta dopo essere stata investita da un treno intorno alle 16 di oggi. È successo un centinaio di metri dopo la stazione di Carrara-Avenza in direzione Sarzana. Ancora non chiare le cause del tragico incidente. L'allarme è stato dato immediatamente alla polizia ferroviaria e al 118 che ha mandato sul posto un'automedica. In corso i rilievi dell'Autorità giudiziaria.



La linea La Spezia-Pisa è bloccata sul tratto fra le stazioni di Sarzana e Massa Zona Industriale. Già molti ritardi si sono registrati in seguito all'incidente e come soluzione di emergenza sono stati attivati dei bus sostitutivi tra Massa Centro e Sarzana.