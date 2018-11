Treni, ritardi più contenuti sulla linea La Spezia - Genova

Liguria - È stata potenziata, a causa dei problemi alla circolazione causati da uno smottamento sui binari, l’assistenza del Gruppo FS Italiane alle persone nel nodo di Genova con 22 ferrovieri in più rispetto a quelli già previsti in servizio.



Linea Genova – La Spezia: ancora rallentata, con ritardi fino a 15 minuti, la circolazione ferroviaria per un movimento franoso nella stazione di Santa Margherita Ligure che ha interessato il regionale 11361 provocando lo svio del primo carrello di una vettura.



Il movimento franoso è stato causato dal crollo di un muro di contenimento che delimita la linea ferroviaria per l eccezionale quantitativo di acqua proveniente da aree non di competenza ferroviaria.



Proseguono i lavoro dei tecnici del Gruppo FS Italiane per ripristinare la piena potenzialità dell’infrastruttura ferroviaria.



Riprogrammata l’offerta commerciale.