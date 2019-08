Treni, venerdì di caos per pendolari e turisti: traffico torna regolare nel pomeriggio

Liguria - Nonostante i notevoli disagi causati dalla cancellazione di 23 treni avvenuta ieri mattina per mancanza di personale, nella serata di ieri Trenitalia ha confermato come dal pomeriggio l'offerta dei treni regionali in Liguria sia tornata regolare.



In una nota della società si può altresì leggere: «In continuità con il numero di collegamenti garantito in regione, anche oggi, 16 agosto, era prevista la piena offerta nonostante il periodo feriale. La momentanea e non prevedibile indisponibilità di risorse fra il personale di bordo ha comportato nella mattinata la cancellazione di 23 collegamenti regionali, di cui dieci sostituiti con autobus. Trenitalia ha garantito la mobilità in regione anche con l'aggiunta di fermate straordinarie ai treni in circolazione dopo le corse cancellate».