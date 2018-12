Turismo, crollano le presenze alberghiere nel Tigullio e Paradiso

Cali in tutte le città fino al 23% rispetto allo scorso anno, si salva solo Chiavari

Liguria - Una media di 50% di presenze in meno a novembre per gli alberghi del Paradiso e Tigullio. Tanto che c'è chi si muove per chiedere la cassa integrazione. Duri colpi per il turismo sono stati il crollo del Morandi ad agosto e la mareggiata di fine ottobre. Chiavari è l'unica città a non aver diminuito le presenze, Recco la più colpita con quasi 7 mila presenze in meno rispetto ai primi 10 mesi del 2017 (un calo del 23,86%). Secondo i dati di Federalberghi Ugal Riviera di Levante, i più in sofferenza sono gli alberghi fino alle due stelle che patiscono la concorrenza delle case a uso vacanza.



I dati prendono in considerazione solamente gli alberghi (non camping, bed and breakfast, ecc). Tra i turisti cresce la percentuale di italiani (26% del totale, rispetto al 25%). Aumentano anche i turisti da America e Medio Oriente, in calo gli europei.