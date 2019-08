Liguria - Risulta ricercato anche in Liguria il killer Hicham Boukssid, il nordafricano che la scorsa settimana ha ucciso a Reggio Emilia la barista cinese Hui "Stefania" Zhou.



Dopo l'omicidio, infatti, non si esclude che l'uomo - un 34enne irregolare sul territorio italiano di cui si è persa ogni traccia - possa essersi nascosto in Liguria per cercare di passare il confine o imbarcarsi a bordo di un traghetto diretto in Nord Africa.