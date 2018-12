Uil pensionati Liguria: «Serve un assessorato alla solitudine»

Liguria - Quando la solitudine diventa una condizione di vita, quindi fonte di dolore, sfocia spesso in patologia. Si chiama isolamento sociale, ed è un fenomeno di cui soffrono milioni di persone al mondo. È quel senso di solitudine insieme a un estraniamento tipico di chi non ha familiari, amici o reti di sostegno e supporto, è una condizione di profondo disagio che spesso può degenerare in epiloghi tragici. Per questa ragione la Uil Pensionati della Liguria propone, nell'ambito del suo convegno dedicato alla solitudine nella terza età, di creare la 'Consulta regionale degli anziani' per affrontare a tutto tondo questa nuova rivoluzione sociale legata alla longevità della nostra popolazione.



«In molti casi manca un’ educazione sociale verso questo fenomeno - spiega Pierangelo Massa, segretario generale Uil Pensionati Liguria - Indubbiamente il tema dovrebbe essere affidato alla medicina di base, ma non basta. Occorre rilevare del problema, segnalarlo, avviare una richiesta di intervento. Il sistema a cui mi riferisco è di soccorso sociale che forse ancora non c’è o è molto fragile ed esiste un rischio sanitario».



«La Liguria è terra di anziani, è in una situazione che il resto del paese raggiungerà tra 20 anni e l’Europa tra 30 – spiega Massa – Esigiamo risposte rispetto a servizi assistenziali: trasporti, abitazione e sicurezza. L'ineluttabilità del processo rende urgente un cambio di passo e di mentalità; occorre sperimentare nuove modalità di organizzazione sociale, di politiche di sviluppo economico che tengano conto di una particolarità demografica assolutamente nuova. In questo scenario il perimetro delle fragilità non può che estendersi. Si avverte più che mai l’esigenza di un sindacato al servizio dei più fragili, tra i quali le persone non autosufficienti, le persone affette da disabilità e le loro famiglie. E' necessario che venga predisposta una legge in grado di rispondere ai problemi della non autosufficienza e ai temi della disabilità. È indispensabile battere la politica dello scarto, che vuole marginalizzare i deboli, gli anziani, i poveri. Con la nostra azione vogliamo stimolare una riflessione sull'esigibilità dei diritti da parte della popolazione anziana, per scardinare una mentalità politica e amministrativa che pensa, a volte, agli anziani come a un peso, a un costo e in termini della rassegnazione. Dovrebbe esistere un assessorato alla solitudine perché se non è la precarietà delle condizioni economiche a determinare uno scadimento della qualità della vita, è altrettanto probabile che siano le difficoltà di accesso all'assistenza sociale e sanitaria a determinare una condizione di esclusione degli anziani. L'accresciuta longevità solleciti i nostri politici, i nostri amministratori, ma soprattutto interpelli operatori economici, investitori e ricercatori che possano fare sinergia per intercettare nuovi spazi di mercato e produrre ricadute di carattere economico e occupazionale. Pensiamo, come Uil Pensionati, sia necessario rilanciare una riflessione pubblica sul tema dell’invecchiamento della popolazione e sulla costruzione di nuove politiche sociali ed economiche adeguate per affrontare un simile cambiamento. È necessario fare sintesi delle diverse istanze attraverso un soggetto in grado di colloquiare con la politica. “Ecco perché penso ad un insieme di tutta la popolazione anziana, cioè a una consulta delle associazioni che si occupano di questo problema», chiude Massa.