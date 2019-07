Una Liguria da `bollino rosso`: scatta la massima allerta per la zanzara tigre

Liguria - Come se non bastasse l’emergenza caldo, ad attanagliare la Liguria ci si mette anche la massima allerta per la presenza di zanzare tigre sul territorio regionale.



L’allarme - Stando a quanto riportato dall’Anticimex – azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale – tra il 25 e il 31 luglio (complici il caldo e le temperature comprese tra i 32 e i 40 gradi) tutte le province liguri raggiungeranno l'indice potenziale di infestazione di zanzara tigre più alto. Per ovviare a questi “inconvenienti”, Anticimex invita a «bloccarne la diffusione delle zanzare all’origine agendo sul fattore prevenzione, con la collaborazione attiva delle amministrazioni comunali e condominiali, che devono pianificare, insieme a esperti del settore, interventi mirati e continuativi almeno da marzo a tutto ottobre. Ma altrettanto importante è il ruolo dei cittadini, fondamentale per tenere in ordine le aree private ed evitare i ristagni d’acqua».