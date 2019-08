VacanzeinLiguria.it, ecco il nuovo portale per chi cerca un´esperienza unica sul territorio ligure

Liguria - Vacanzeinliguria.it è il portale web per chi cerca un'esperienza unica sul territorio ligure.



Arte, Cultura e Natura, combinate con Intrattenimento e Divertimento, il meglio del patrimonio della nostra Regione, declinato nelle sue destinazioni più ambite: Genova, Cinque Terre, Golfo Paradiso, Italian Riviera, alla scoperta di angoli segreti, tra i borghi dell'appennino e quelli marinari.



Un'iniziativa di C-Way, un percorso intrapreso nel pieno rispetto della filosofia di Costa Edutainment, pioniere del turismo esperienziale e oggi azienda leader nella gestione di grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica.







Il target principale di riferimento è il turista curioso che vuole essere protagonista, interessato ad aspetti storico-culturali, che ama la natura ed il mare, appassionato di sport e di esperienze outdoor. Una ricerca di "Vacanza Attiva" che può essere declinata anche per le famiglie con esperienze ad hoc per i bambini di tutte le età.



"Il concetto di viaggio è molto cambiato negli ultimi anni - dichiara Carla Sibilla, Amministratore Delegato di C-Way - il turismo di lungo periodo è in buona parte tramontato a favore di formule più dinamiche. Oggi il viaggio esperienziale è il motore del turismo moderno.



Nel nostro lavoro abbiamo sempre cercato di anticipare l'evoluzione del mercato, per questa ragione abbiamo selezionato esperienze ad alto valore aggiunto come i tour culturali, i tour enogastronomici, le lezioni di cucina o le attività sportive all'aria aperta per raccoglierle e presentarle sotto una veste nuova: www.vacanzeinliguria.it



Per chi cerca le emozioni dello sport all'aria aperta C-Way propone tutte le migliori escursioni in mountain bike e gli itinerari di trekking con panorami mozzafiato.



Per chi desidera scoprire le bellezze del mare sono previste attività come uscite in barca, in kayak, a vela; con l'occasione di fare diving e snorkeling a contatto con la ricchezza della fauna marina mediterranea, nel Santuario dei Cetacei.



Per un soggiorno di pieno relax si possono visitare le più belle località di storia e bellezza delle due Riviere; senza dimenticare l'occasione di un viaggio in famiglia alla scoperta degli eventi e delle attrazioni per grandi e piccini che offre la città di Genova.



Tutto questo, e molto altro: emozioni gastronomiche, tour privati alla ricerca di tesori nascosti, visite esclusive alla grande arte e attività di puro divertimento.



C-Way è il Tour Operator che nasce da un gruppo di esperti nel turismo e da due importanti realtà italiane: Costa Edutainment S.p.A. e Civita Cultura Holding società appartenente al Gruppo Civita, entrambe impegnate nella gestione, nella promozione e nello sviluppo di importanti siti legati alla cultura, all'arte e all'ambiente in tutta Italia.