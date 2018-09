Vaccini, in Liguria 139 autocertificazioni e nessun `furbetto`

Liguria - La Liguria è una delle regioni in cui i Nas dei carabinieri non hanno scoperto nessuna falsa autocertificazione in merito agli obblighi vaccinali. Il monitoraggio ha riguardato tutta Italia da nord a sud. Gli uomini dell'arma si sono recati in asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e istituti comprensivi di tutte le province per assicurasi, con uno screening a campione, che i genitori avessero documentato il vero. Sono state 53 le scuole controllate in Liguria, con 139 autocertificazioni a fronte di 4.338 mamme e papà che hanno invece portato la certificazioni della sanità pubblica. Nessuno è risultato aver falsificato la dichiarazione.



In totale sono stati riscontrati 55 episodi di acclarato falso documentale in tutto il Paese: in testa la Campania (15), seguita da Basilicata (12), Veneto e Sardegna (7), Sicilia e Toscana (3). Le regioni dove la autocertificazioni hanno superato per numero gli attestati delle Asl sono Piemonte, Veneto, Trentino Alto-Adige, Marche , Basilicata e Calabria.