Val d´Aveto, ecco gli eventi della settimana

Liguria - Domenica 18 agosto a Levaggi (Borzonasca) presso il lavandeto dell'azienda agricola ARnico si terrà l'evento speciale "Profumi, suoni e benessere" che avvolgerà tutti i nostri sensi e ci farà conoscere le meravigliose proprietà di questa profumatissima pianta. Un pomeriggio animato da tanti appuntamenti: la produzione dell'olio per la preparazione dei cosmetici, il percorso sensoriale con automassaggio del piede, il rapporto tra canto, suoni e benessere, oltre ad una pausa merenda a tema e possibilità di acquisto di prodotti artigianali a base di lavanda. Partecipazione a numero chiuso, prenotazione obbligatoria (tel. 338.6005951)



Come sempre ricca anche la proposta escursionistica, con un primo appuntamento mercoledì 14 con l'uscita serale sotto la luna piena insieme alle Guide Meraviglie d'Aveto, con cena al Rifugio Pratomollo (info e prenotazioni: tel. 349.6446635)

Domenica 18 invece, oltre ad un nuovo appuntamento con l'arrampicata sportiva al Rifugio Monte Penna (info e prenotazioni: rifugiocasermettedelpenna@gmail.com), in Valle Sturla è in programma una originale escursione sulle tracce dei cavalli selvaggi e del lupo, in compagnia della Guida ed esperta naturalista e del fotografo che ci svelerà tutti i segreti per riuscire a fotografare questi splendidi animali (info e prenotazioni: tel. 347.3819395)



E poi tanti altri appuntamenti animeranno le nostre Valli: le feste di Ferragosto a Temossi e Sopralacroce (Borzonasca), la sagra di Amborzasco (Santo Stefano d'Aveto) e le feste patronali in Val Graveglia. Sul nostro sito nella sezione news ed eventi trovate tutti gli appuntamenti aggiornati!