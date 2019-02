Valle d´Aosta, fiamme in una mansarda: grave una 21enne ligure

L'incendio è scoppiato dopo le 5 in una palazzina nel centro di Antey-Saint-Andrè

Liguria - Si trova ricoverata in gravi condizioni ad Aosta una ragazza di 21 anni di Chiavari rimasta coinvolta nell’incendio di una mansarda scoppiato dopo le 5 al terzo piano di una palazzina nel centro di Antey-Saint-Andrè. Nel rogo sono rimasti coinvolti altri due ragazzi del Tigullio, un 24enne di Chiavari e un 22enne di Lavagna.



Fuoco - La ragazza, assieme agli amici si è buttata dalla finestra per evitare l’incendio: nella caduta tutti e tre hanno riportato vari traumi ma ad avere la peggio è stata proprio la 21enne. Il 22enne invece a causa di un’intossicazione da fumo è stato sottoposto a camera iperbarica.



Incendio - I vigili del fuoco giunti sul posto hanno spento il rogo grazie all’aiuto di un autobotte. Sono in corso le indagini per fare luce sulle cause che hanno scatenato l’incendio.