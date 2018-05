Velisti dispersi, Regione a Difesa: `Valutare utilizzo nostre navi`

Liguria - Regione Liguria è "vicina alla famiglia Revello in questi difficili momenti di grande apprensione. Chiediamo per questo alle Autorità Italiane, Ministero degli Esteri e Presidenza del Consiglio, che facciano tutto quanto è in loro potere affinché le autorità portoghesi continuino le ricerche con la speranza, mai perduta, di ritrovare in vita i nostri connazionali e che si faccia luce su quanto accaduto". Lo si legge in una nota appena diramata da Genova.



"Chiediamo altresì al Ministero della Difesa se esiste la possibilità di attivarci con le nostre unità navali per supportare o surrogare le autorità portoghesi nella ricerca. Nulla deve essere lasciato intentato", conclude la nota.