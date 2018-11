Ieri sera in un bar di Santa Margherita Ligure

Liguria - Un ventitreenne, residente a Santa Margherita Ligure, è stato denunciato dai carabinieri per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti in tarda serata all'interno di un bar in via San Vincenzo si richiesta del proprietario del locale. Il ventitreenne, pregiudicato, stava molestando gli avventori del locale, ed era in stato di ubriachezza evidente.