Vento di burrasca solo nel levante ligure

Liguria - Resta confermato solo nel Levante ligure (zona C) l’avviso meteo per vento di burrasca forte dai quadranti settentrionali e valido per l’intera giornata di oggi, lunedì’ 13 maggio. Nelle altre zone della regione avremo ancora vento ma meno intenso e, dunque, per le zone A, B, D, E cessa l’avviso meteo finora in vigore.



Gli ultimi aggiornamenti previsionali sottolineano , per oggi, la persistenza di correnti settentrionali, in temporanea attenuazione durante la giornata e poi in nuova, parziale intensificazione in serata. Saranno possibili raffiche oltre 120-130 km/h sui crinali più esposti, mentre sulla costa potranno raggiungere anche i 70-80 km/h.



Domani, martedì 14 maggio, avremo ancora venti forti settentrionali ovunque (50-60 km/h), con raffiche sempre possibili nelle prime ore, prima di una temporanea attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Tendenza a nuovo ingresso di correnti settentrionali fino a forti in tarda serata. Da segnalare anche, sempre domani, l’aumento dell'instabilità tra il pomeriggio e la serata con possibili rovesci o temporali fino a moderati.

Dopodomani, mercoledì 15 maggio, i venti settentrionali forti e rafficati continueranno a soffiare fino al mattino; successivamente è attesa una loro graduale attenuazione.