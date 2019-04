Vespa velutina, in Liguria 55 nuovi esperti per neutralizzarla

Liguria - Il 17 e il 18 aprile ha avuto luogo a Grugliasco l’ultimo corso di formazione per neutralizzatori di nidi di Vespa velutina. Il corso ha previsto lo sviluppo di aspetti teorici e pratici, per trasmettere ai partecipanti le conoscenze e l’esperienza maturata in questi anni dallo staff di progetto nelle attività di controllo al Calabrone asiatico.



Dal 2016 al 2019, il Progetto LIFE STOPVESPA ha organizzato 4 corsi di formazione per neutralizzatori di nidi, a cui hanno partecipato complessivamente 80 persone che potranno essere in grado di intervenire nei prossimi anni per neutralizzare i nidi di Vespa velutina. Una parte di queste persone è già operativa nell’ambito della strategia di controllo sviluppata in questi anni dal progetto.



Le persone formate provengono da diverse Regioni italiane, con una prevalenza dalla Liguria (55 partecipanti), la regione che allo stato attuale è maggiormente interessata dal problema della Vespa velutina.