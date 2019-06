Via Marsala: disagi alla viabilità per lavori ai condotti

Liguria - Disagi momentanei alla viabilità in via Marsala per diversi problemi riscontrati sia sulla rete fognaria che su quella delle acque bianche cittadine. Questa mattina la chiusura della via per consentire l’apertura del cantiere e permettere la risoluzione dei problematiche individuate dalle precedenti video ispezioni.



Il consigliere Paolo Garibaldi, delegato Ato e al ciclo delle acque, durante il sopralluogo spiega che «diverse parti dei canali delle acque bianche della zona sono crollate, creando importanti impedimenti e limitando la loro capacità di far defluire il flusso d’acqua. Inoltre, alcuni tratti (pozzetti) della fognatura devono essere ripristinati per problemi strutturali riscontrati dai tecnici. Ci scusiamo per i disagi relativi alla viabilità, cercheremo di liberare il prima possibile la via e consentire il passaggio dei veicoli».