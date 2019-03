Via Ugolini: realizzazione di un nuovo canale per la regimazione delle acque piovane

Liguria - Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione di un nuovo canale delle acque piovane in Via Ugolini. L’intervento, totalmente a carico del Comune di Chiavari, riguarda il tratto compreso tra la fine della via in oggetto e piazza del Buono, punto in cui la nuova tubazione si innesterà con quella già esistente.



L’intervento comprende la posa di nuovo condotto di 60 cm di diametro, per una lunghezza totale di circa 140 metri, che consentirà di convogliare tutte le acque provenienti da monte ed evitare l’arrivo di una massa d’acqua pericolosa, sia per la sicurezza dei pedoni che dei veicoli in transito, all’incrocio tra via Piacenza e via Bado Giannotto; inoltre, lungo tutto il percorso saranno installate diverse griglie intermedie, vasche di decantazione e nuove caditoie.



Sottolinea Paolo Garibaldi, consigliere incaricato al ciclo delle acque e delegato Ato «Abbiamo ascoltato le segnalazioni dei residenti, che indicavano la presenza, in caso di forti piogge, di un grave pericolo causato delle acque provenienti dalla collina, che, scorrendo copiose sulla strada stessa, assumevano l’aspetto di un ruscello in piena. L’intervento che stiamo realizzando, grazie alle risorse messe a disposizione dal Sindaco, circa 55 mila euro al netto del ribasso d’asta, permetterà di incanalare e regimare le acque bianche, mettendo così il tratto in sicurezza».