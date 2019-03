Vico Malpertuso, riapertura ai pedoni dopo gli interventi di manutenzione straordinaria

Liguria - A seguito dei lavori di pulizia che hanno interessato il canale delle acque piovane di vico Malpertuso, lunedì 25 Marzo verrà riaperto il passaggio pedonale per raggiungere Largo Pessagno, la piscina comunale e le scuole della zona.



Il cantiere traslocherà nei parcheggi di via Entella, attigui a vico Malpertuso, per permettere ad Iren Acqua Tigullio di procedere con lo spostamento del tubo dell’acquedotto che continua ad intralciare il corretto deflusso delle acque bianche. Prevista la rottura del manto stradale, la modifica della tubazione e la conseguente pulizia dell’ultimo tratto di condotto dai detriti.



Interviene Paolo Garibaldi, consigliere incaricato al ciclo delle acque e delegato ATO «Sono lavori necessari ad aumentare la sicurezza dei cittadini in una zona molto critica e spesso soggetta ad allagamenti localizzati. Ci scusiamo per i temporanei disagi creati dalla chiusura di vico Malpertuso, ma l’intervento era strettamente necessario per risolvere pericolose situazioni che si verificano in caso di forti piogge».