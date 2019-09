Violenza sessuale e stalking verso un compagno di cella: il killer Luca Delfino torna davanti al giudice

Liguria - Torna a far capolino sulle prime pagine dei giornali Luca Delfino, il killer che nel 2007 uccise a Sanremo la ex fidanzata Antonella Multari, che in seguito fu sospettato del delitto di Luciana Biggi a Genova e che nei mesi scorsi è stato indagato dalla procura di Firenze per un altro presunto omicidio.



La nuova accusa - Difeso dall'avvocato Riccardo Lamonaca, questa volta Delfino si è presentato davanti al giudice per rispondere delle accuse di violenza sessuale e stalking mossegli da un altro detenuto: in questo frangente, il gip ha rinviato l'udienza al 4 novembre per valutare le condizioni psichiche della vittima. A quanto pare, infatti, il detenuto avrebbe affermato di essersi svegliato una notte perché Delfino lo stava palpeggiando.