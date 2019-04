Voragine sulla 227, mezzi limitati a Paraggi

Problemi ancora fino al primo pomeriggio

Liguria - Anche i bus della linea 82, Santa Margherita-Portofino, sono stati inevitabilmente coinvolti nei problemi di viabilità, provocati dall’apertura di una voragine sull’asfalto della provinciale 227 portofinese, all’altezza di Paraggi, in territorio comunale portofinese.



Transito - Dopo il crollo avvenuto alle 13.30 circa, c’è stata una prima sospensione della viabilità e poi un ripristino parziale del traffico. I mezzi Atp stanno continuando a svolgere il servizio, ma limitatamente al tratto tra Santa Margherita e Paraggi. La soletta sistemata per far transitare i veicoli (auto e moto) non è stata ritenuta adatta a sopportare il transito dei bus di Atp, per ragioni di sicurezza legato al peso dei mezzi di trasporto.



Viaggi - Per quanto riguarda i passeggeri che erano stati trasportati a bordo dei bus di linea prima del crollo, hanno potuto tornare indietro fino a Santa Margherita salendo a bordo dei mezzi a Paraggi, località raggiunta a piedi o con altro mezzo. Anche per la giornata di oggi è prevista una limitazione del servizio della linea 82, fino a quando non verrà ripristinata in maniera totale e idonea dal punto di vista della sicurezza (circostanza prevista per le ore 14).