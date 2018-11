`A Portea do Condominio`, domenica al Teatro di Cicagna

Liguria - Il teatro in dialetto genovese torna al Teatro di Cicagna domenica 18 novembre alle ore 16

con una nuova compagnia teatrale, A Compagnia de Miacöi, formatasi solo nel settembre 2016, che porta in scena una commedia brillante del grande Enrico Scaravelli, recentemente scomparso, A portea do condominio con una regia firmata a quattro mani da Enrico Giordano e Federico Filippi.



Un condominio nella Genova bene, dove i palazzi sanno di antichi splendori, dove tutti si conoscono o dove tutti si ignorano, dove la figura della portinaia esiste ancora.

Dalla portinaia si può sapere qualunque cosa degli abitanti il palazzo, comportamenti, cortesie, dispetti e spesso anche la poca creanza.



Fra le figure che orbitano in questo condominio spicca la presenza di un'attrice con tanto di autista tuttofare; un postino convinto di essere un seduttore; un'anziana signora perbene in compagnia di una grottesca cugina; un'altra attrice fallita ma ancora capace di riscattarsi; una coppia di piccioncini e un amministratore tutto d’ un pezzo o quasi.