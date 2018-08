`Alla scoperta dell´abbazia di San Fruttuoso di Camogli`

Domenica 12 agosto 2018 ore 13.30 un itinerario fuori porta a cura di Cooperativa Archeologia

Liguria - Un affascinante percorso via mare tra il golfo di Genova e il Golfo Paradiso fino ad arrivare all'abbazia di San Fruttuoso di Camogli gioiello incastonato tra mare e terra. È questa la proposta di domenica 12 agosto firmata Enjoy Genova, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici della Liguria in compagnia di esperti e archeologi, a cura di Cooperativa Archeologia (www.enjoygenova.it).



Quello di domenica 12 agosto (ritrovo ore 13.30 al Porto Antico) è un percorso che permetterà di contemplare via mare un tratto della costa ligure ricco di esempi di architettura del territorio tipicamente arroccata sulle scogliere e tra la vegetazione della macchia mediterranea. Arrivare a San Fruttuoso via mare è un'esperienza unica che dà la possibilità di ammirare un luogo dove l'opera dell'uomo si è felicemente integrata con quella della natura. Ancora oggi la torre di Andrea Doria controlla dall'alto la baia e la splendida Abbazia medievale, la cui storia affonda le radici tra storia e leggenda. In epoca medievale l'abbazia fu ricostruita come monastero benedettino, nel XIII secolo la Famiglia Doria ne fece il sepolcro di famiglia fino a quando nel 1983 decise di donarla al FAI che si è occupato del restauro e l'ha resa visitabile.