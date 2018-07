`Amores Y Desamores` in programma a Genova e Savona

Liguria - La terza edizione de La Voce e il Tempo - stagione di musica vocale realizzata con il Contributo della Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore) - prosegue l'esplorazione dei diversi repertori con artisti in madrelingua in due concerti mercoledì 1 e giovedì 2 agosto, protagonista il duo spagnolo Petrarca Ensemble, formato dal soprano Laura Fernandez Alcalde e da Marìa Luz Pérez, liuto rinascimentale. Le coinvolgenti artiste madrilene presenteranno "Amores Y Desamores", antologia di sonetti e villançicos attorno alle figure del gentiluomo e della bellissima giovane donna a cui si rivolge, il tutto declinato negli accenti e nei colori dell'antica lingua castigliana, in componimenti di Mudarra, Pisador, Fuenlana e di Juan del Enzina, nel 550° anniversario dalla nascita.



I concerti si terranno nel cortile di Palazzo Tursi a Genova (1 agosto) e nella scenografica Piazza della Torre di Castelvecchio di Rocca Barbena (SV), piccolo nucleo medievale nell'entroterra di Albenga, incluso nei Borghi più Belli d'Italia e insignito nel 2007 della Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano.



Castelvecchio di Rocca Barbena è il più antico paese feudale della Val Neva. Si tratta di un borgo che sembra rimasto immutato dai tempi medioevali, con una rete di tortuose vie che portano al Castello, le tipiche abitazioni in pietra, i muretti di raccolta delle acque piovane e gli antichi lavatoi e fontane. Castelvecchio risale all'XI secolo: nel 1300 entrò nei domini dei Marchesi del Carretto e nel Seicento cadde sotto la Repubblica di Genova. Il Castello, costruito attorno al Mille, nacque come roccaforte dei Clavesana e in seguito divenne proprietà dei Del Carretto. Uno dei luoghi più suggestivi è la Piazza della Torre, sulla quale si affaccia l'Oratorio dei Disciplinanti.