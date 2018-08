`Cinque pani e due pesci`, in scena Zoagli

Venerdì 17 agosto alle 21.30

Liguria - Una donna. Con un’idea molto chiara: diventare vescovo. Senza se e senza ma. Un percorso che richiede una grande determinazione ma soprattutto….un grande stomaco.



Lo spettacolo che viene presentato a Zoagli venerdì 17 agosto alle ore 21.30 in una replica straordinaria - in pratica una prima nazionale - è scritto da Clizia Gurrado, giornalista e scrittrice, milanese tutti i giorni ma zoagliese nei mesi estivi da quando aveva 5 anni - autrice del best-seller “Sposerò Simon Le Bon” (da cui è stato tratto anche un film), e vincitrice del Premio Letterario Mazzotti 2017 per il libro “Il Bel Mestiere, artigiani e maestranze nel teatro d’opera” edito da Marsilio.



Cinque pani e due pesci è la storia divertente, visionaria e surreale di una gran signora, un’imponente badessa che non ci vede più dalla fede e prende l’altare dritto per gli angoli e va dritta al suo obiettivo: indossare la mitria vescovile e dire messa in una chiesa consacrata.

Al suo fianco il fedele perpetuo, sempre pronto a smacchiarla, adularla, spazzolarla e imboccarla. Con un piccolo animaletto sotto il braccio, il morbido, peloso, caro furetto, una golosa tentazione per la gran badessa, sempre alla ricerca di cibo perché il suo grande e santo stomaco non si riempie mai. Dopo un viaggio in Inghilterra dai preti anglicani, la nostra gigantesca protagonista aprirà un ristorante, chiamato Cinque pani e due pesci, e costruirà un prodigio di stoviglia, “uno strumento che funziona a meraviglia”, creato per sconfiggere per sempre la fame nel mondo.