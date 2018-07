`Civediamo in centro a Chiavari, gli eventi dell´estate

Liguria - Questa mattina è stato presentato il calendario degli eventi del Civ “Civediamo in centro a Chiavari… dal 2008”, patrocinato dal Comune di Chiavari, nello specifico dall’Assessorato al Turismo e al Commercio. Presenti la consigliera delegata agli eventi, Alice Galli, il presidente dell’Ascom Gianpaolo Roggero, la presidente del Civ Civediamo in centro, Alessandra Torre, e il vice presidente Massimiliano Canepa.



Primo appuntamento sabato 7 luglio con “Si saldi chi può”, l’apertura serale (fino alle 23) dei negozi del centro storico in occasione della prima giornata di saldi estivi. Anche domenica 8 luglio i negozi resteranno aperti.



Mentre, lunedì 13 e martedì 14 agosto, sempre nel centro storico, avrà luogo la 60esima edizione dello “Sbarassü”, imperdibile appuntamento per gli amanti dello shopping con grandi affari e sconti per ogni richiesta.



Venerdì 20 luglio e giovedì 9 agosto doppio appuntamento con la “Grande Abbuffata”, una cena di mezza estate itinerante con musica e divertimento, in cui le gastronomie, i ristoranti e le pasticcerie prepareranno e venderanno le loro specialità. Novità di quest’anno sono i temi: Street Food a luglio e mood Hawaiano ad agosto.



«Estremamente importante la collaborazione tra Amministrazione e Civ, ma in generale con tutte le categorie cittadine – interviene Alice Galli, consigliera delegata agli eventi – E’ fondamentale incrementare la sinergia tra enti e associazioni per poter dare alla nostra città il più ampio ventaglio di occasioni di commercio e turismo possibili, variegando l’offerta sia per i turisti che per i cittadini».