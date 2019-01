`Colleghi`, sabato 19 gennaio al Teatro di Cicagna

Liguria - La Compagnia teatrale I Conviviali di Genova, applaudita sul palco del Teatro di Cicagna fin dalla prima stagione con gli spettacoli Toccata e Fuga e L’Acrostico Bizzarro passando per Hotel Campanile e Le Donne di Goldoni, torna a calcare le scene sabato 19 gennaio 2019 ore 21.00 con l’ultimo allestimento, lo spettacolo Colleghi scritto e diretto da Fabio Fiori.



Un ufficio, una promozione molto ambita e un gruppo di impiegati arrivisti, colleghi.

Un’azienda multinazionale, sei responsabili di settore, sei persone completamente diverse l’una dall’altra con le loro ambizioni e le loro divergenze, che si comportano in modo assurdo.

Mancano pochi minuti dall’inizio dei colloqui con il Direttore Generale che sceglierà tra loro il suo futuro Vice.



Qualche ora prima i sei hanno scoperto, per caso, che in realtà è già stato individuato chi dovrà ricoprire quel posto. Ma, apparentemente, ovviamente nessuno di loro è d’accordo.



Tutte le invidie, le gelosie che caratterizzano i rapporti tra i sei impiegati, vengono messe da parte per una subdola e meschina alleanza, che ha il solo scopo di far apparire, durante il colloquio, l’impiegato prescelto come una persona instabile e pertanto inadatta al ruolo.



Una serie di situazioni paradossali al limite del surreale messe in atto dai personaggi, conducono lo spettatore fino all’epilogo, spiazzante ed inaspettato.



Una divertente rappresentazione di ciò che può portare l’ambizione umana, che troppo spesso cede, per proprio interesse, al suo lato oscuro.