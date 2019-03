`Come fai, fai bene`, Enzo Paci al Teatro Sociale di Camogli

Il 9 marzo alle 21

Liguria - Sabato 9 marzo alle 21 al Teatro Sociale di Camogli Enzo Paci in "Come fai, fai bene". È questo il nuovo spettacolo del comico genovese, noto al piccolo schermo per il personaggio di Mattia Passadore, che ha spopolato a Colorado. Psicolabile come Epifanio, ipercinetico come Jerry Lewis, monomaniacale come Mario Pio e dolce come Charlotte... eppure unico e originale, Enzo Paci ha inventato una maschera che è lo specchio di una genovesità mugugnona declinata secondo un inesauribile schema di tic tipici da Voltri a Nervi, ma immersa in un umorismo inedito, tanto travolgente quanto teneramente malinconico.