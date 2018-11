`Come fai, fai bene`, sabato 10 novembre al Teatro di Cicagna

Liguria - Seconda serata di Comic Bazar al Teatro di Cicagna, direttamente da Zelig, una produzione Bananas Media Company, un grande e atteso ritorno sabato 10 novembre alle ore 21.00, Enzo Paci con lo spettacolo Come fai, fai bene!,



Visto il grande successo dello spettacolo Bhu, la paura fa novanta, sold out al Teatro di Cicagna, torna ancora una volta sul palco della Val Fontanabuona Enzo Paci, quest’anno con Come fai, fai bene!, l’ultimo spettacolo del comico genovese, noto al pubblico del piccolo schermo per il personaggio di Mattia Passadore che ha spopolato a Colorado e continua a far ridere sul canale Zelig Time – Zelig TV.



Enzo Paci nei suoi spettacoli esamina temi in cui mette a nudo vizi e virtù dell’uomo moderno: da sempre incuriosito dalle fragilità umane, si espone in prima persona e racconta tantissime storie dall’incapacità di gestire la propria solitudine alla difficoltà nelle scelte di carattere sentimentale o lavorativo, sempre e costantemente dominato dalla crudele e frustrante paura di fallire.



Lo spettacolo Come fai, fai bene!, si avvale anche della preziosa partecipazione di Romina Uguzzoni, cantante Jazz e due volte campionessa mondiale di Tip Tap, nonché moglie di Enzo, che dona allo show un tocco di brillante femminilità.



Tra consigli sbagliati e scelte avventate all’inseguimento di falsi miti e valori Enzo Paci ci racconta di come si è allontanato da sé stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una tardona, per poi scoprire che forse il vero viaggio da fare è quello che lo riporterà a casa cambiato e con una nuova consapevolezza, che in fondo, in fondo nella vita: Come fai, fai bene!



Biglietti - Intero € 12,00 - Ridotto € 10,00