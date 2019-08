`Due di Spade`, a Chiavari appuntamento con la Cover Band: musica a 360°

Liguria - Appuntamento stasera in piazza Fenice, a partire dalle ore 21.30, con la band “Due di Spade”.



Nata nel 2014 con uno stile alternativo, "Due di Spade" è una cover band specializzata nell’arrangiamento di pezzi musicali dal pop alla lirica, dalla dance commerciale fino ai tormentoni estivi, il tutto raggruppato in una serie di medley per una serata dedicata al divertimento e alla buona musica. Da "Cuore matto" a "Stasera mi butto", da "No Roots" di Alice Merton a " Wake me up" di Avicii. Alla batteria Andrea Pasini, al basso Matteo Pasotti, alla chitarra Isacco Crescini; vera novità è la presenza della sezione fiati, con al trombone Samuel Pedersoli, alla tromba Luca Peli e il frontman Angelo Chiampesan.