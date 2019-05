`Fantastico Festival`, 18 i finalisti che si sfideranno a Cicagna

Liguria - Approda alla finale la quinta edizione del Fantastico Festival, e sono 18 i finalisti che si sfideranno sul palco del Teatro Comunale di Cicagna, sabato 18 maggio 2019 alle ore 21.00



Ecco i nomi:

Edoardo Arancio - Simona Artino - Bad Seals - Giorgia Baghino - Stefano Farinetti –

Virginia Giallorenzo - Benedetta Leorati - Michela Lonardi – Domenico “Mimì” Macrì –

V. Nassano e D. Aldovardi – Irene Nizzi - Gianfranco “Gianco” Pisciotta - Martina Rapisarda –

Alessia Russo - Sguangia - Elisa “Francis” Siri - 21st Century - Leila Usberti



Il progetto dell’Associazione MediaQuality di Genova, che, unico nella sua formula, continua a cogliere tale interesse da essere considerato tra i più apprezzati concorsi canori nazionali e il concorso-festival più seguito dai giovani in Liguria.



L’altissima qualità canora dei partecipanti, che in semifinale ha dato filo da torcere alla commissione esaminatrice, ha spinto la Produzione a portare il numero dei partecipanti alla finalissima a 18, ciò nonostante, a malincuore, lo staff artistico ha dovuto escludere dalla competizione molti talenti ma con l’auspicio che “tanti si ripresentino nei prossimi anni con la grinta giusta per una finale nazionale come la nostra! ” Luca Damerini, vocal coach.



Dunque una formula vincente che vede la finalissima come una spettacolare kermesse musicale dove i concorrenti sono gli unici veri personaggi della competizione, nei meritati panni di artisti, in una grande serata di musica, luci e ospiti, calcando un colorato e fiorito palcoscenico.



Il Fantastico Festival per la quinta volta consecutiva vede la sua serata finale sul palco del Teatro Comunale di Cicagna. L’idea di creare il concorso canoro nasce in seno all’Associazione MediaQuality di Genova che dal 2011cura la gestione delle stagioni teatrali nella struttura della Val Fontanabuona.



Sergio Giunta e sua moglie Enza Nalbone, rispettivamente direttore organizzativo e direttrice artistica della stagione teatrale e del Fantastico Festival, grazie anche ad una squadra affiatata e professionale che volontariamente cura nei dettagli entrambe le manifestazioni, possono assaporare successi e consensi all’inizio inimmaginabili.