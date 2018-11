`Gli ELFI e le fate del Castello di Babbo Natale a Camogli sono anche social`

Liguria - La magia del Castello di Babbo Natale continua nelle attività commerciali e turistiche di Camogli. Fotografa le mille porticine degli ELFI e fate che arrivati a Camogli hanno trovato casa dai commercianti nei loro negosi, bar e ristoranti, posta gli scatti su Instagram usando #nataleacamogli. Le tre foto che fino al 6 gennaio avranno ottenuto più like saranno premiate dall'Associazione Commercianti ed Operatori Turistici. La leggenda dice che le piccole porte degli elfi e delle fate metterebbero in comunicazione le nostre case con il regno degli elfi: se i bambini si comportano bene, l'elfo ne dà notizia a Babbo Natale che potrà portare loro il dono desiderato. I piccoli aiutanti di Santa Claus, nel periodo delle feste, si trasferiscono dietro le mura delle case attraverso le loro porticine. Anche se non si fanno mai vedere, lasciano i segni della loro presenza, un'impronta o dei dolcetti per i bambini ... Cercatele, le porticine, a Camogli ce ne sono tante ...



Il Castel Dragone, suggestiva fortezza difensiva che dal centro di Camogli si arrampica sulle rocce a picco sul mare, ospita nuovamente Babbo Natale, e con lui i suoi ELFI e le magiche elfette che si muovono in boschi incantati fra grandi alberi secolari. Quando il grande portone di legno si apre, ci si trova immersi in un mondo fra sogno e realtà che ci trasporta alla "Foresta di ghiaccio" dove ad attenderci c'è Babbo Natale. E perché la storia continui immutata nel tempo non manca la grande "macchina" a ruota per spedire le letterine con timbri e grandi sacchi e continuare a credere nella storia più antica del mondo.