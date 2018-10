`Il robot Teotronico vs Roberto Prosseda`, al Teatro Sociale di Camogli

Liguria - Mercoledì alle 21 al Teatro Sociale di Camogli "Sfida alla tastiera: il robot Teotronico vs Roberto Prosseda".



Gli elementi dell'espressione musicale, presentati in concerto sotto forma di sfida a due pianoforti: un pianista robot a 53 dita - TeoTronico, inventato e costruito da Matteo Suzzi con materiali di riciclaggio - sfida un pianista umano - Roberto Prosseda, noto a livello internazionale soprattutto per le incisioni Decca dedicate all'opera pianistica integrale di Felix Mendelssohn. I due pianisti suonano gli stessi brani, e commentano reciprocamente le loro interpretazioni. Il pubblico avrà modo di apprendere, divertendosi, quali sono i principi per ascoltare la musica in modo più consapevole, scoprendo la varietà di stati d'animo ed emozioni che l'ascolto è in grado di suscitare. Sin dalla sua nascita, il pianoforte è stato anche un "campo di battaglia" per virtuosi della tastiera. La storia della musica è costellata di celebri sfide alla tastiera, come quelle tra Mozart e Clementi o tra Thalberg e Liszt. Complice il fascino spettacolare, quasi sportivo, che il competere in pubblico suscita negli spettatori, stimolandone la curiosità e lo spirito critico. In questo filone si colloca, dunque, la sfida odierna tra un pianista "umano", Roberto Prosseda, e il suo collega robot, TeoTronico, in grado di suonare il pianoforte con le sue 53 dita. Il robot, dotato di parola, metterà in discussione le interpretazioni a suo dire "troppo soggettive" dei musicisti umani, e argomenterà anche verbalmente sulle proprie scelte estetiche e interpretative. Un'occasione, dunque, per riflettere sul complesso rapporto tra riproduzione e interpretazione, tra fedeltà al testo e creatività.