`Jazz & Wine Festival` animerà per tre sere il borgo di Lavagna

Liguria - Anche quest’anno Cavi Borgo offre agli appassionati la quattordicesima edizione del “JAZZ & WINE FESTIVAL”: tre serate di musica jazz e degustazioni enologiche nel cuore del borgo a Cavi di Lavagna. Promossa come di consueto dal CIV, Centro Integrato di Via di Cavi Borgo, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Lavagna, e organizzata dall’Associazione “Le Muse Novae”, la rassegne di musica jazz più longeva della Liguria riproporrà le piacevoli serate al fresco del borgo in una location diversa rispetto a quella solita di Via Milite ignoto. Infatti il palco che accoglierà la rassegna sarà situato in Piazza Nazario Sauro, sempre nel cuore del borgo.



Il programma prevede tre live nei giovedì di luglio: il 12 luglio il duo Claudia Sanguineti ed Enrico Testa, nel concerto “Mas que nada”; il 19 la “Onewomanband” di Laura Fedele e il 26 il progetto: "On Joni Mitchell's Paths" con Giulia Cancedda , Dino Cerruti e Rodolfo Cervetto



Ad aprire l rassegna sarà il concerto “Mas que nada” in cui la chitarra di Enrico Testa e la voce di Claudia Sanguineti si fonderanno per rievocare sonorità affascinanti.