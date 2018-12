`L´Attesa`, domenica 9 dicembre al Teatro di Cicagna

Liguria - Dopo la rilevante affluenza di pubblico che ha apprezzato l’ultimo spettacolo in omaggio a Pirandello, si continua con la prosa al Teatro di Cicagna domenica 9 dicembre 2018 ore 16.00 con la Compagnia L’Ingranaggio di Genova che debutta con il nuovo spettacolo L’Attesa, una pièce scritta da Marcella Cecchi, giovane autrice genovese e diretta da Iula Rossetti.



L’Attesa affronta una tematica apparentemente ordinaria, l’attesa appunto, capace di evolversi in vari aspetti a tratti divertente e grottesca e a tratti più intima e profonda, sempre in maniera originale.



Marcella Cecchi affronta una delle tematiche più frequentate dalla letteratura internazionale, per esempio Beckett ha fatto dell’attesa il soggetto principale della sua opera Aspettando Godot, per mostrare come la nostra esistenza si compone di piccole e grandi attese, sempre nella speranza che accada qualcosa che potrebbe non accadere mai, o non accadere come noi speriamo che accada.